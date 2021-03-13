Böylesini daha önce izlemediniz! Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük sevgi: “Türkiye seninle gurur duyuyor!”





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek pazarcı esnafı ile görüştü. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Orhan Doğan'ı da ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, esnaf ile kahvaltıda bir araya geldi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #snaf #haber #izmir