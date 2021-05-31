Boyner Gurme, özel lezzetleri sofralara getiriyor

İSTANBUL (AA) – Boyner, gurme kategorisini seçili mağazalarında ve boyner.com.tr'de hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, Boyner Gurme kategorisinde dünya mutfağından birçok lezzetin yanı sıra organik ve doğal ürünler, atıştırmalıklar ve içecekler de yer alıyor.

Boyner Gurme kategorisinde yer alan baharatlar, soslar Uzak Doğu ve Avrupa başta olmak üzere dünya mutfağının özlenen restoran lezzetlerini, farklı kültürlerin deneyimlerini bir araya getirerek pratik ve lezzetli sofralar hazırlamaya yardımcı oluyor.

Boyner Gurme, İtalya'nın siyah mürekkepli spagettilerinden pesto soslara ve porçini mantarına, Uzak Doğu mutfağının imzası birbirinden lezzetli soya ve köri soslarına varan geniş bir seçkiyi mutfağa getiriyor.

Alanında uzman ve güvenilir markalar ve gıda üreticileri ile çalışan Boyner, gurme kategorisinde "Kadınların Elinden" gibi yerli üreticilerin organik ürünlerine de yer veriyor. Ayrıca, Türk kahvesinden filtre kahveye kadar birçok kahve çeşidi, Şekerci Cafer Erol markalı şeker ve lokumlar, organik tahıl ve bakliyatlar, trüf mantarları gibi birçok gurme lezzeti bir arada sunuyor.

Boyner, gurme kategorisinde yer alan ürün gamını müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek sürekli olarak genişletmeye devam ediyor.

Boyner Gurme, Vadistanbul ve İstinye Park mağazaları ile boyner.com.tr'de müşterileriyle buluşuyor.