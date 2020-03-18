Boyner ve YKM dahil birçok firma Corona nedeniyle mağazalarını kapattı!

Boyner’in resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Dünyada ve ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz.

* Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz.

20’DEN FAZLA MARKA KAPATTI

Beymen, Network, Karaca, Greyder, Vakko, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sönmez, Efor, Mudo, Roman, Twigy, Twist, Machka, Avva, Altınyıldız ve Lufian gibi birçok marka mağazalarını geçici olarak kapattığını belirtti.

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DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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