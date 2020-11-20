Boyner’de şahane indirimlerle “Şahane Kasım”

İSTANBUL (AA) – Boyner, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği "Şahane Kasım" kampanyasını mağazalarında ve boyner.com.tr’de müşterileriyle buluşturuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, marka "Şahane Kasım" kampanyası ile kış sezonu alışverişinde muhteşem avantajlar sunuyor. "Şahane Kasım" kampanyası kapsamında milyonlarca üründe net yüzde 60, yüzde 50 ve yüzde 40 indirimler uygulanıyor. 27 Kasım tarihine kadar Boyner mağazalarını ve boyner.com.tr’yi ziyaret eden tüketiciler kış alışverişini indirimli yapma fırsatı buluyor.

Kadın giyimden erkek giyime, çocuk giyimden aktif spor ve ev koleksiyonlarına uzanan seçili yüz binlerce üründe ve yüzlerce markada indirimli fiyatlar Boyner’de tüketicileri bekliyor. Tüketiciler yaklaşık 10 gün sürecek "Şahane Kasım" sayesinde kış sezonunda ihtiyaç duydukları giysileri uygun fiyatlarla ve avantajlı ödeme şekilleriyle almanın keyfini yaşayacak. Ayrıca "Şahane Kasım", yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak. Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar sayısız ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

Boyner "Şahane Kasım" fırsatlarının yanı sıra "Şimdi Al 2021’de 6 Taksitle Öde" kampanyası ile de müşterilerine ayrı bir avantaj sunuyor. "Şimdi Al 2021’de 6 Taksitle Öde" kapsamında, kasım ayının sonuna kadar Card Finans ve Maximum kartla yapılan alışverişlerin ödemesi 2021'e ertelenebiliyor. Üstelik tüketiciler ödemesini aylar sonrasına erteledikleri bu alışverişleri için 6 taksit imkânından da yararlanabiliyor.