Boyner’in “Pembe Top Sahada” projesine desteği bu yılda devam edecek

İSTANBUL (AA) – Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen ve meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçen iki yıl olduğu gibi bu yıl da destek verecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen "Pembe Top Sahada" projesinin yedinci yılında Boyner, bir kez daha destekçiler arasında yerini aldı.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında gerçekleştirilen proje, meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmeyi hedefliyor.



İnternet mağazası "boyner.com.tr’de" Pembe Top satışı yapacak olan Boyner, elde edilen geliri ise maddi güçten yoksun kadınların ücretsiz meme kanseri muayenelerinde kullanılmak üzere bu alanda faaliyet göstermeye yetkili kurumlara bağışlayacak.