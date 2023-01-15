Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını yitirdi

Malatya’nın Darende ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan 10 yaşındaki çocuk boynuna dolanan salıncak ipi ipiyle hayatını kaybetti.
Darende’nin Ayvalı Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki A.K. evlerinin bahçesindeki salıncakta sallanırken boynuna ip dolandı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ilçede toprağa verildi. (AA)