Bozcaada’daki çöplük alanında yangın

Bozcaada ilçesinde çıkan çöplük yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Bozcaada’da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. AA