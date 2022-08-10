Bozcaada’daki çöplük alanında yangın

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Alaturka Online
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Bozcaada ilçesinde çıkan çöplük yangını kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bozcaada’daki çöplük alanında yangın

Bozcaada’da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. AA

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