Bozdağ: Biden’ın gözlerinin içine baka baka Türkiye’yi yönetecek bir iktidar mı olsun?





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Erzurum İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Kardeşlik Sofrası’ iftar programına katılarak yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Palandöken ilçesindeki özel bir salonda düzenlenen iftar programına partililerin yanı sıra STK temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Bakan Bozdağ, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyleyerek, “Trabzon’da ‘milliyetçiyim’, Erzurum’da ‘milliyetçinin alasıyım’, Yozgat’ta ‘Kandil’i başlarına yıkarım’ diyen Kılıçdaroğlu’na soruyorum, ‘Kandil’i ihya etme sözü mü verdin onlara, hangi taahhütte bulundun da sana limitsiz destek veriyorlar? Açıklayın, millet de biz de öğrenelim. Ne taahhüt ettiniz, ne söz verdiniz, bunu açıklamaları lazım” dedi.

“MERMİLERİ KANDİL’DE DESTEK AÇIKLAMASI YAPAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI ATSAYDIN”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı da hatırlatan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

* “Şimdi dün Meclis’te bakıyorsunuz mermi dağıtıyor, mermileri atıyor. Ben diyorum ki Sayın Akşener’e, ‘O mermileri Kandil’de destek açıklaması yapan terör örgütlerine karşı atsaydın da biz de seni alkışlasaydık. O mermileri bu milleti bombalayan FETÖ’ye karşı ataydın da biz de seni alkışlasaydık’ ama dikkat edin, olay ortaya çıkmış İYİ Parti’ye saldırı yok, her şey gün gibi ortada. Dosya açık, delil açık, ellerinde başkaca hiçbir delil yok.

* İnsan biraz utanır. Bu kadar açıklığa rağmen hala ‘Bizi yıldıramazsınız, bizi korkutamazsınız’ diye kükrüyorlar. Niye biliyor musunuz? Düştüler, yerin dibine doğru düştüler. Sayın Akşener, masadan kalkarak masayı bitirdi. Sonra masaya onca söylediği lafı geri alarak, kendisine ve partisine yapılan onca hakareti, aşağılamayı, tehdidi sineye çekerek, ‘kazanamayacağız’ dediği adayın altına imza atıp ‘birlikte kazanacağız’ diyerek İYİ Parti’yi de bitirmiş. Şimdi bitirdiğini, Tayyip Erdoğan’a ve ekibine karşı kükreyerek, yukarı çıkaracağını düşünüyor.”

Adalet Bakanı Bozdağ, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimleri ise şu cümlelerle tarif etti:

* “Önümüzdeki seçimler; ‘Amerika’nın güdümünde Biden’in gözlerinin içine baka baka Türkiye’yi yönetcek olan bir iktidar mı olsun, yoksa Erzurumluların gözlerinin içine baka baka Türkiye’yi yönetecek Tayyip Erdoğan mı olsun’ seçimidir.”

“KANDİL’İ İHYA ETME SÖZÜ MÜ VERDİN ONLARA?”

Bakan Bozdağ, konuşmasının son bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirerek, şunları söyledi:

* “Kılıçdaroğlu, HDP’ye ne taahhüt etti bilmiyorum, ama şimdi çıkıp açıklıyorlar, diyor ki birisi ‘Yüz yıllık Cumhuriyet’i değiştireceğiz’, öbürü çıkıp diyor ki ‘Dönem Öcalan’ın özgürleştirilmesi dönemi’, bir başkası ‘Öcalan’a uygulanan ağırlaştırılmış tecride son vereceğiz’ diyor. Trabzon’da ‘milliyetçiyim’, Erzurum’da ‘milliyetçinin alasıyım’, Yozgat’ta ‘Kandil’i başlarına yıkarım’ diyen Kılıçdaroğlu’na soruyorum, ‘Kandil’i ihya etme sözü mü verdin onlara, hangi taahhütte bulundun da sana limitsiz destek veriyorlar? Açıklayın, millet de biz de öğrenelim. Ne taahhüt ettiniz, ne söz verdiniz, bunu açıklamaları lazım. Kapalı kapılar ardında kullanılan sözleri onlar dışında bilen yok, ama arif olan anlar, Erzurumlular da anlar.

“YOZGAT’TA KÜKREDİĞİ GİBİ AZILI BİR MİLLİYETÇİ KESİLECEK”

* Van’a gidince Demirtaş’ı serbest bırakacağından bahsediyor. Eminim ki yarın Erzurum’a geldiğinde, bizim Yozgat’ta kükrediği gibi burada milliyetçi muhafazakar düşüncenin kalesi, Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı’nın kalesi, burada da azılı bir milliyetçi kesilecek, Kandili nasıl yıkacağını anlatacak. O zaman sizde sorun Kandil’in oy desteğine hayır demeden nasıl yapacaksın?”