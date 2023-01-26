Bozdağ: Sınırsız kıyafet hürriyeti olmaz

CHP ve İYİ Parti, ‘başörtüsü’ için TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülen anayasa değişikliği teklifine ortak önerge verdi.

CHP ve İYİ Parti, teklifin birinci maddesinde yer alan “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” şeklinde ve “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesini istedi.

Gerekçe olarak ise “Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, başka birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup olmadığı hususunda değerlendirme ya da yargılama yapmasına imkân verecektir” denildi.

CHP ve İYİ Parti’nin değişiklik önergesi reddedildi. Bunun üzerine iki parti komisyon görüşmelerini terk etti.

RET BAHANESİ İÇİN ÖNERGE

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvenceyle ilgili İYİ Parti ve CHP’nin önerisine ise şöyle değerlendirdi:

“Onların önerisi çok farklı bir öneri. Dünyanın hiçbir anayasasında sınırsız bir kıyafet hürriyeti yoktur. Böyle bir hürriyet din ve vicdan hürriyetiyle irtibatlı olarak düzenlenemez. Muhalefet ret bahanesi için önerge getirdi. Samimilerse, TBMM Genel Kurul’da desteklesinler. ”

Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’nin kapatma davasının seçimden sonraya ertelenmesi talebini reddetmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

“Mahkeme isabetli bir karar vermiştir. Mahkemenin kararı kendi gündemiyle alakalı bir karardır. Doğru bir karardır.”

HİLE VE HURDA YAPILMASI İMKANSIZDIR

Kılıçdaroğlu’nun, “YSK’ya güvenmiyorum” sözlerini de değerlendiren Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Seçim Kurulu Türkiye’nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanununa göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa, şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için alt yapı oluşturuyordur. Seçimleri siyasi partiler yapar, YSK organize eder. Kılıçdaroğlu YSKnın yapısının nasıl olduğundan da haberdar değil.”