Bozdağ’dan kaset açıklaması: Çıkınca kıyamet kopacak, şimdiden ön alıyorlar

Şanlıurfa’dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentteki televizyon, gazete ve haber ajanslarının muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bozdağ’a, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı canlı yayında kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağını söylediği ve “17-25 Aralık sürecinde de sahte ses kayıtları yaptılar.” ifadesini kullandığı hatırlatıldı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, ‘Benimle ilgili kaset var, çıkabilir, aman inanmayın.’ Biz nereden bilelim seninle ilgili kaset var mı, yok mu? O zaman bu kaset var ve bunlar biliyorlar.

Böyle bir kaset var ki anlaşılan, çıkınca kıyamet kopacak. Şimdiden ön alıyorlar, ‘Aman inanmayın.’ Böyle bir kaset var mı, yok mu? Varsa siz nereden biliyorsunuz? Sizi tehdit mi ettiler, şantaj mı yaptılar? Onu da bilmiyoruz.

Çağrı yapıyorum, Sayın Kılıçdaroğlu’na eğer kendisine bir tehdit, şantaj varsa Cumhuriyet savcılıklarına lütfen müracaat etsin. ‘Beni tehdit ediyorlar, bana dönük şantaj yapıyorlar.’ diye şikayette bulunsun. Adli süreçler başlatılsın.

Seçim yaklaştıkça, manipülasyonlar artıyor. ‘Bana şu olacak, bu olacak’, daha öncelerde ‘Suikastlar olacak’, hiçbiri olmadı. Bütün bunların hepsi algı operasyonunun parçası da olabilir. Böyle görüşme var mı, yok mu, kimlerle görüştü?

Biz bilmiyoruz ama belki olabilir. Yansımasından endişe ediyor olabilir. Sizin hakkınızda böyle bir olay varsa, şüphelendiğiniz bir şeyler varsa, size dönük tehdit, şantaj varsa lütfen Cumhuriyet savcılıklarına müracaat edin, sizi hukuk korusun.”

ÖZÜR DİLESİN

Kılıçdaroğlu’nun “17-25 Aralık’ta Erdoğan’ın başına gelen gibi” dediğini ifade eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun o dönem ses kayıtlarını TBMM’de dinlettiğini anımsattı.

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nu aldattığı Türk milletinden özür dilemeye davet ederek, şunları aktardı:

“FETÖ terör örgütünün ihanetine bilerek veya bilmeyerek verdiği destekten dolayı da Cumhurbaşkanı’mızın şahsına ve ailesine dönük iftiraların hakikat gibi algılanmasına yol açsın diye yaptığı gayretlerden dolayı hem pişmanlığını göstermeli hem de Cumhurbaşkanı’mızdan özür dilemelidir. Söyle, söyle, yanına kalsın. Bu ahlaki yaklaşım değildir. O özür dilemezse, gereğini yapmazsa, sandıkta aziz milletimiz ona bu konuda da en güzel cevabı vereceklerdir. Bu konuda da herhangi bir şüphemin olmadığını ifade etmek isterim.”