Bozuk yola vatandaş ağaç dikti! AKP’li başkan suç duyurusunda bulundu

Aksaray’da Eskil ilçesi ile yaylaları birbirine bağlayan yolun bozuk olmasını protesto eden vatandaşlar ilginç bir yönteme başvurdu. Yoldaki çukurlara kimliği belirsiz kişiler tarafından ağaç dikilirken, yoldan geçenler şaşkınlığını gizleyemedi. Duruma tepki gösteren AKP’li Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, bozuk yola ağaç dikenlerin mera arazilerinin işgaline izin vermedikleri kişiler olduğunu ileri sürdü.

Müslüm EVCİ

Aksaray’ın Eskil ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Eskil ilçesi ile birçok yaylayı birbirine bağlayan yoldaki çukurlara kimliği belirsiz kişiler tarafından ağaç dikildi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP‘li Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, meraları işgal eden kişiler tarafından bozuk olan yola ağaç dikildiğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen AKP’li Belgemen, şu ifadelere yer verdi:

*Bugün İlçemizde kendini bilmez biri veya birileri devletimizin yoluna ağaç dikmiş. Tabi süreci en başından beridir takip ederek bu olay içerisinde olan kişi ve kişiler hakkında adli mercilere müracaat edildi.

*Bu şahıslar yıllarca alışmış, devletin merasını haksız yere işgal etmiş, haksız kazanç elde etme peşinde koşan kişiler. Bu mera işgalini önledikten sonra şaşırdı elleri de boşa çıktı böyle saçma sapan bir olaya kalkıştı.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YOLDA ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLAYACAKTI”

Yolun İl Özel İdaresi’nin sorumluluğunda olduğunu ve kısa süre içerisinde yapılmasının planlandığını söyleyen AKP’li Belgemen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Çok kısa süre önce bu yolun yapımı konusunda Özel İdare Müdürlüğü ile anlaşma sağladık. Yolun alt yapısını biz yapacağız. Üst yapısını da İl Özel İdare üstlendi. Kum ihalesini birkaç hafta önce sonuçlandırdık. İş Makinelerimiz hazır. Karşımızdaki hafta söz konusu yolda çalışmalarımız başlayacaktı.

*Herhalde bu şahıslar bu yolun yapılacağını duydu, baktılar ne yaparız da zarar veririz diye. Ama farkında değiller ki bu ve buna benzer olaylar bize puan kazandırıyor. Ama halkımız bazı gerçekleri görsün bilsin diye yazıyorum. Çoğunlukla bu tür insanlara cevap bile vermem. Yolun durumunu yapılan işleri bilin diye paylaşıyorum.

*Yarın aynı grup bak biz böyle bir şey yaptık da yol yapıldı demesinler. Yama ekibi söz konusu yolun bozulan yerlerini yamayalım diye bize geldiler. Biz de söz konusu yolda bir projemizin olduğunu ek bir masraf olmaması için yama yaptırtmadık.

Belgemen, “Kimse endişe etmesin, kıymet bilen menfaatsiz vatandaşlarımız için yapacağız. Buradan ayrıca Kaputaş, Emirhacı, Akkaş ve Sülüklü halkına teşekkür ediyorum. Bu insanların gazına gelerek hareket etmediler” dedi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan’dan AKP’lilere ‘üslup’ ayarı: Bunları hemen geri plana çekip…