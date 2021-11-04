Brad Pitt, Angelina Jolie’den sonra kendini işine adadı

Agelina Jolie’den ayrılalı beş yıl olmasına rağmen adı kimselerle anılmayan Brad Pitt, kendine ve işine odaklanıyor.

Sozcu.com.tr

Bir dönem Hollywood’un rüya çifti olarak anılan Angeline Jolie ve Brad Pitt, ayrılıklarıyla da gündemden düşmüyorlar. Çift, boşanmalarının ardından çocukları için de zorlu bir velayet mücadelesine girdi.

Bu süreçte Angeline Jolie, önce eski eşi Billy Bob Thornton ardından da Weeknd ile görüntülendi. Jolie açık açık özel hayatı ile ilgili açıklamalar yapmasa da özellikle Weeknd ile ilişkisi sorulduğunda gülümseyerek cevap vermesi ilişki iddialarını güçlendirdi. Brad Pitt’in ise herhangi bir isimle anılmaması dikkat çekti.

Us Weekly’nin haberine göre Brad Pitt, bu süreçte üstünde asılı kalmış büyük bir bulutun olduğunu hissetti ve odak noktası olarak flört alanında oynamaktan çok kendine çevirdi. Pitt’e yakın bir kaynağın bildirdiğine göre; ünlü oyuncu şu anda flört etmeyi öncelik olarak görmüyor: “Brad çok çalışıyor ve şu anda olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyor. Zihinsel olarak hazır değil ve bir sonraki ilişkisi ne zaman olacak bilmiyor. Angelina ile olan tüm bu savaş Brad’e gerçekten zarar verdi. Neyse ki, kendi inanılmaz iradesine ve ayrıca harika bir destek grubuna güveniyor.”

İlginizi Çekebilir Angelina Jolie, Weeknd ile ilişkisini reddetmedi İlginizi Çekebilir Angelina Jolie ve Brad Pitt, 164 milyon dolarlık Fransız şatosu için karşı karşıya İlginizi Çekebilir Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma davasında kritik gelişme