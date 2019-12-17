Bir süre evli kaldıktan sonra boşanan Hollywood’un yıldızları Brad Pitt ile Jennifer Aniston aynı partide yer aldı. İkilinin bu partide oldukça samimi olduğu iddia edildi.

E! News’in haberine göre 55 yaşındaki Brad Pitt, 5 yıl evli kaldığı ve 2005’te boşandığı Jennifer Aniston’un verdiği Noel partisine katıldı. Yakışıklı oyuncu Pitt’in partiye akşam 7’de girdiği, en son çıkan kişilerden biri olduğu söylendi. 14 yıl önce boşanan ikilinin, partide oldukça samimi olduğu öne sürüldü.

Aniston’un partisine ayrıca Tom Hanks ile karısı Rito Wilson ve Kate Hudson ile sevgilisi Danny Fujikawa da katıldı.