Brad Pitt’ten, Prens William’ın karşısında Prens Harry çıkışı!

73. BAFTA Ödülleri dün akşam Londra Royal Albert Hall’da sahiplerini buldu. Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın ev sahipliği yaptığı geceye, Brad Pitt’in ödül konuşması damga vurdu.

Törene katılamayan Pitt yerine, Bir Zamanlar Hollywood’da filmindeki partneri Margot Robbie sahneye çıktı. Elindeki kağıttan ödül konuşmasını okuyan Robbie’nin sözleri salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

“Bu ödüle Harry ismini vereceğim. Çünkü onu Amerika’ya götürmekten dolayı çok heyecanlıyım” yazan notu okuyan Margot Robbie “Bu sözler bana değil Brad’e ait” dedi. O anda kameralar Prense ve Düşes’e döndü. İkili her ne kadar tebessüm etse de, salondaki kısa bir gerginlik hissedildi…