Bradley Cooper ve Irina Shayk yeniden bir araya mı geliyor?

Eğlence dünyasından haberler paylaşan web sitesi HollywoodLife’a konuşan çifte yakın bir kaynağa göre, 2019’daki ayrılıklarına rağmen Irina Shayk, Bradley Cooper’ın her zaman hayatındaki en önemli kadınlardan biri olacak.

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Bradley Cooper ve Irina Shayk’ın barıştıklarına dair spekülasyonlar çıksa da 4 yaşındaki kızları Lea için sadece ebeveynlik yaptıklarını söylüyorlar. 46 yaşındaki aktör ve 35 yaşındaki model, dört yıllık flörtün ardından 2019’da ayrılmıştı. Ancak ikili yakın zamanda New York’ta kol kola görüldüler, bu da tekrar bir araya geldiklerine dair haberlerin çıkmasına neden oldu.

Çifte yakın bir kaynak böyle bir durumun yaşanmadığını söylüyor: “Bradley ve Irina tekrar bir araya gelmiyorlar. Kızları için sık sık bir araya geliyorlar ama o bölüm bitti ve ikisi de yollarına devam ettiler. Yakın arkadaşlar ve ebeveyn olarak kaldılar.”

İkinci bir kaynak ise, eski sevgililerin Noel’i bir aile olarak birlikte geçirmeyi planladıklarını belirterek, Irina’nın her zaman Bradley’in hayatındaki en önemli kadınlardan biri olacağını ekledi. Kaynak, “Son zamanlarda birlikte geçirdikleri zamanın tadını çıkarıyorlar ve tatil sezonu geldiğinde özellikle yeniden bağlantı kurmak güzel oldu. Bradley ve Irina, kızlarıyla bir aile olarak birlikte olabilmeleri için Noel’i birlikte kutlamayı planlıyorlar” dedi.

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