Brent petrolün varili 27 dolar sınırında

ANKARA (AA) – Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 26,99 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 28,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,10 azalışla 26,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Çin ekonomisindeki küçülmenin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor.

ABD'de, WTI türü ham petrolü fiyatları 1999'dan bu yanaki en düşük seviyeye gerildi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansının "kötümser" tahminler içeren aylık petrol raporları nedeniyle petrol piyasasının baskı altında olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 27,55 ile 28,09 dolar aralığının direnç, 26,69 ile 26,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.