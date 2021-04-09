Brent petrolün varili 63,05 dolar

İSTANBUL (AA) – Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 63,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol arzındaki artış ile ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesiyle karışık seyir izliyor.

ABD doları endeksinde dün yaşanan düşüş dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri kısa vadede sınırladı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Nisan'da aldığı mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı arz fazlası endişelerini besleyerek fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak üzere yürütülen müzakereler çerçevesinde OPEC+ grubunun üretim kesintilerinden muaf olan İran'da bazı yaptırımların kaldırılmasıyla petrol arzının yükseleceği endişesi de fiyatlar üzerinde önemli bir etken olarak görülüyor.

– Ekonomik büyüme beklentisi fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu'nun, küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya yükseltmesiyle oluşan daha güçlü ekonomik büyüme beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Yatırımcılar her ne kadar ekonomik toparlanma hız kazandıkça ve talep arttıkça küresel petrol stoklarının azalmaya devam edeceği konusunda iyimser olsalar da dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama kararları piyasaları etkiliyor.

Piyasalar, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye etkisinin beklenenden zor giderilebileceği, mutant virüslere karşı mücadelenin uzayabileceği ve aşılama çalışmalarının planlananın gerisinde kaldığı gibi etmenleri fiyatlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,14 ile 63,43 dolar aralığının direnç, 62,85 ile 62,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.