Brezilya da faiz artırdı

Brezilya Merkez Bankası, politika faiz oranını 100 baz puan artırdı, gelecek ay aynı büyüklükte faiz artırımı yapma sinyali verdi.

Sozcu.com.tr

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan artırdı ve artan enflasyonla mücadele etmek için üst üste üçüncü faiz artırımını Ekim’de yapabileceğinin sinyalini verdi.

Bankanın Copom adıyla bilinen para politikası kurulu oy birliğiyle gösterge faiz oranını ekonomistlerin genel beklentilerine paralel olarak yüzde 6.25’e yükseltti.

Son dönemde birçok gelişmekte olan ülke, enflasyondaki artışı frenlemek üzere faiz artışına gitti.

BİR ARTIŞ DAHA YOLDA

12 aylık enflasyonu çift haneli rakamlara yaklaşmakta olan Brezilya, tüketici fiyat artışıyla mücadele etmek için yıl başında yüzde 2 ile tarihi dip seviyede bulunan gösterge faiz oranını artırdı.

Copom, para politikasında sıkılaştırmayı sürdürmek için gelecek ay 1 puanlık başka bir faiz artırımına daha gideceğini açıkladı.

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