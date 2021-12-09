Brezilya Merkez Bankası faizi 150 baz puan artırdı

Brezilya’da merkez bankası, yüzde 10’u aşan enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini 150 baz puan artışla yüzde 9,25’e çekti. Banka, faiz artışına devam edeceği mesajını verdi.

Dünya genelinde artan enflasyonu kontrol altına almak üzere birçok ülke faiz artışına gidiyor. Bu ülkelerden biri de Brezilya.

Brezilya Merkez Bankası (Selic), politika faizini bugün 150 baz puan daha artırdı ve yüzde 9,25’e yükseltti. Banka, faiz artışlarına devam edeceği mesajını verdi.

ENFLASYON YÜZDE 10,7

Ekimde yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 10,7’ye yükseldiği ülkede merkez bankası, mart ayından bu ya geçen 9 ayda faizi toplamda 725 baz puan artırmış oldu.

Brezilya ayrıca, büyük ekonomiler arasında 2021 yılında politika faizini en fazla artıran ülke oldu.

Türkiye ise, son 4 ayda imza attığı 400 baz puanlık faiz indirimiyle dünya genelinde en fazla faiz indirimi yapan ülke konumunda.

İlginizi Çekebilir Türkiye’nin kurtuluşu tek bir söze bakıyor İlginizi Çekebilir Zamlar yağmur gibi yağıyor