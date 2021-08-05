Brezilya Polisi: Türk kaptanın kokainden haberi vardı

Brezilya Polisi’nin piyasa değeri 1 milyar liranın üzerinde 1.3 ton kokain yakaladığı uçaktaki dört Türk mürettebattan üçü serbest bırakıldı. Federal Polis Sözcüsü, Kaptan Pilot V.D.’nin suça karıştığını, uçakta uyuşturucu olduğunu bildiğini düşündüklerini açıkladı.

YUSUF DEMİR

Brezilya’da piyasa değeri 1 milyar liranın üzerinde 1304 kilogram kokainin yakalandığı iş insanı Şehmuz Özkan’a ait uçaktaki dört Türk mürettebatın üçü serbest bırakıldı. Dün Brezilya’daki Fortelaza Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonun ardından İkinci pilot, teknisyen ve kabin memuru Brezilya Federal Polisi’ne verdikleri ilk ifadelerinin ardından bırakıldı. Ancak 48 yaşındaki Kaptan Pilot V.D., İspanyol yolcu Gonzalez Valdez’le birlikte gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Brezilya Federal Polisi Sözcüsü Alan Robson, soruşturmada elde ettikleri ilk bilgilere göre Türk kaptanın, uçakta uyuşturucu madde bulunduğunu bildiğini değerlendirdiklerini açıkladı. Robson, “Görüşmeler, belgeler, soruşturma ile olay yerinde toplananlar kaptan pilotun uyuşturucu taşındığına dair bilgi sahibi olduğuna işaret ediyor” dedi.

Kaptan dışındaki mürettebatın suça karıştığına dair bir kanıt olmadığını kaydeden Robson, havalimanındaki ilgili şirketlerin ve üç Türk mürettebatın tanık olarak dinlendiğini açıkladı.

TURİSTİK GEZİ BEYANI ÜZERİNE OPERASYON BAŞLADI

Federal Polis Sözcüsü, operasyonun bir soruşturmanın sonucu başlatıldığını, İspanyol yolcunun uçağa biniş sırasında polise kaçamak cevap vermesi ve turistik gezi için gittiğini söyleyince harekete geçtiklerini duyurdu.

Sao Paulo’daki Guarulhos kentinin, özel jetle seyahat eden bir yabancının neredeyse hiç tatile çıkmadığı sıradan bir şehir olarak biliniyor.

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