Brezilya’da göçük altında hayatını kaybeden itfaiyeciler için 3 günlük yas

Brezilya’nın Altinopolis şehrindeki bir mağarada eğitim gördükleri sırada göçük altında kalarak can veren 9 itfaiyeci için 3 günlük yas ilan edilirken, itfaiyecilerin kimlikleri açıklandı.

Sozcu.com.tr

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Altinopolis şehri yakınlarında bulunan Duas Bocas mağarasında eğitim gören 28 itfaiyeci dün yerel saatle 01.00 sularında göçük altında kalmış, 9’u hayatını kaybetmişti. Sao Paulo itfaiyesi tarafından 75 itfaiyeci ile birlikte yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına 20 araç, eğitimli köpekler, polis ve sağlık ekipleri katılmış, göçük altında kalan itfaiyecilerden 1’i sağ olarak kurtarılmıştı. İlerleyen saatlerde ise 9 itfaiyecinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İtfaiye ekipleri ve polis, hayatını kaybeden itfaiyecilerin kimliklerini açıkladı. Hayatını kaybeden itfaiyecilerin Celso Galiba Junior (30), Jenifer Carolina da Silva (25), Jose Cndido Mesias da Silva (53), Elaine Cristina de Carvalho (52), Rodrigo Triffoni Calegari (32), Jonatas Italo Lopes (28), Ana Carla Costa Rodriguez de Barros (28), Natan de Souza Martins (18), Debora Silva Ferreira olduğu açıklandı.

Hayatını kaybeden 9 itfaiyeciden 6’sının Sao Paulo eyaletinin Batatais şehrinden olması sebebiyle Batatais şehri yerel yönetimi 3 günlük resmi yas ilan etti. Sao Paulo Valisi Joao Doria ekiplerin tüm imkanlarla kurtarma çalışmaları yürüttüklerini belirterek, , üzücü olayda hayatını kaybeden 9 itfaiyecinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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