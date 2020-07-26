Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1211, Hindistan'da 705 kişi öldü

BUENOS AIRES/ANKARA (AA) – Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen ülkelerden Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1211, Hindistan'da ise 705 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1211 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 86 bin 449’a, vaka sayısı da 51 bin 147 artarak 2 milyon 394 bin 513’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 479 bin 481 vaka ve 21 bin 517 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 211 milyonu aşan ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 617 bin 480 olarak kayda geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumundaki Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

– Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 705 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 63'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 48 bin 661 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 385 bin 522'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 885 bin 577 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.