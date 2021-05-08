Brezilya'daki uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda ölü sayısı 28'e çıktı

BUENOS AIRES (AA) – Brezilya'da, 6 Mayıs'ta polisin yasa dışı gruplara karşı düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Brezilya'da yayın yapan O Globo gazetesinde yer alan habere göre, Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı düzenlenen operasyonda ölenlerin sayısı 25'ten 28'e çıktı.

Jacarezinho'daki operasyonda ölen şüphelilere ait 3 cesede sonradan ulaşıldığı bildirildi.

Sivil Polis Şefi Allan Turnowski, operasyonda hayatını kaybeden polis Andre Frias'ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, istihbaratın, bu operasyonda 27 kişinin tamamının uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilişkili olduğunu doğruladığını aktardı.

Öte yandan, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Edson Fachin, başsavcılığa gönderdiği mektupta, Jacarezinho'ya düzenlenen operasyondaki suistimal iddialarını "ciddi" olarak değerlendirdi ve operasyona ait görüntülerde "Teorik olarak, keyfi infaz teşkil edebilecek eylemlerin göstergeleri var." ifadelerini kullandı.

Operasyonun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen, yetkililer ölenlerin kimlik bilgilerini açıklamadı.

Operasyonda yakınlarının cenazelerini almak için adli tıpa gidenler ise, birçok kişinin polis tarafından infaz edildiğini savunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere çeşitli insan hakları örgütleri, olası polis ihlallerinin araştırılması için tam ve bağımsız bir soruşturma talep etmişti.

Brezilya'da silahlı çatışmaları takip eden Fogo Cruzado'ya göre, bu operasyondaki can kaybı, 2016'dan bu yana bir polis operasyonunda görülen en yüksek sayı oldu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi boyunca gecekondu mahallelerine operasyon düzenlenmesini askıya almış, ancak "kesinlikle istisnai durumlarda" operasyon düzenlenmesine izin vermişti.