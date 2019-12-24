Brezilyalı Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı!

Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Brezilyalı futbolcu Hulk’un adı yasak aşk ilişkisine karıştı. 12 yıldır evli olduğu eşi Iran Angelo de Souza ile geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılık kararı alan 31 yaşındaki yıldız ismin, Angelo de Souza’nın yeğeni Camila ile birlikte olduğu öğrenildi.

Hulk ve Iran geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıllık ilişkilerini sonlandırırken bu evlilikten Ian, James ve Alice adından üç çocukları bulunuyor.

Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila’nın yakın çevresi ikilinin ilişkisini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Bu cumartesi, Hulk, Camila’nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı” ifadeleri kullanıldı.

Yaşananların ardından Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, “Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı” ifadelerini kullandı.

Camila, Hulk’un eski eşinin en sevdiği yeğeniydi. İkilinin sosyal medyada birlikte olduğu sevgi sözcüklerinin dolu olduğu birçok paylaşım yer alıyor.

Fotoğraflar halen Iran’ın sosyal medya hesabında duruyor.