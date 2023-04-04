Brezilyalı yazardan Jorge Jesus itirafı: O harika bir antrenör ama…

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna ise Jorge Jesus getirilmişti.

2022 Dünya Kupası için lige verilen araya kadar çok iyi bir performans gösteren sarı – lacivertliler şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyordu.

DERBİ MAĞLUBİYETİ ÜMİTLERİ AZALTTI

2022 Dünya Kupası’nın ardından Galatasaray’ın forma girmesi ve Fenerbahçe’nin ise inişli çıkışlı performans göstermesinin ardından liderlik koltuğu el değiştirdi.

Sahasında aldığı 3-0’lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından yeniden toparlanma sürecine girilse de Beşiktaş karşısında alınan 4-2’lik mağlubiyet şampiyonluk ümitlerini epey azalttı.

BÜYÜK MAÇLARDA KAZANAMIYOR

Bu sezon şimdiye kadar Galatasaray ile bir, Beşiktaş ile iki ve Trabzonspor ile de bir kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçlardan hiçbirini kazanamadı.

Jesus yönetimindeki sarı – lacivertliler, Galatasaray’a sahasında 3-0, Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 ve sahasında 4-2, Trabzonspor’a da deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Fenerbahöe bu maçlarda kalesinde dokuz gol görürken iki kez gol atabildi. Bu gollerin ikisi de 4-2 tamamlanan Beşiktaş maçında geldi.

PORTEKİZ BASINI AÇIKLADI

Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden O’Jogo’da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus ile ilgili bir karar almak üzere ve masada üç ihtimal bulunuyor. Ayrılık kararı alınması ise kesin değil.

Bu üç ihtimalden biri, sezon sonuna kadar Portekizli çalıştırıcı ile yola devam etmek.

İkinci ihtimal, Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Kayserispor maçına kadar yola devam etmek ve son ihtimal ise hemen ayrılık kararı almak.

Önümüzdeki günler ve saatler Fenerbahçe için hareketli geçecek.

BREZİLYALI YAZARDAN JESUS İFADELERİ

Brezilya’nın ünlü haber sitelerinden biri olan UOL’da spor yazarlarından Mauro Cezar Pereira, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiden, sarı – lacivertlilerin ligdeki durumundan ve Jorge Jesus’un Flamengo’ya dönme ihtimali konusunda bir yazı kaleme aldı.

“Jesus’un Türkiye’de aldığı ağır mağlubiyet, Flamengo taraftarlarını sakinleştiremiyor” başlıklı yazıda, sarı – lacivertlilerin, derbide aldığı yenilgi için ‘Travmatik’ ifadesi kullanıldı.

“Lider ile arasındaki üç puanlık farkı koruma olasılığı ortadan kalktı. Türkiye Süper Ligi’ni kazanma ihtimali büyük ölçüde azaldı” ifadelerini kullanan Pereira, “O harika bir antrenör ama her antrenör gibi, en iyilerin bile kötü anları oluyor” diye yazdı.

‘JESUS’U İSTİYORLAR’

Jorge Jesus, Haziran 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında Flamengo’da görev yapmış ve birçok başarı kazanmıştı.

Kırmızı – siyahlıları şu anda Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor ve Portekizli hoca Brezilya’da pek de iyi günler geçirmiyor.

Vitor Pereira’nın görevden alınmasını isteyen Flamengo taraftarları göreve ise Jorge Jesus’un getirilmesini istiyor.

Yazar Mauro Cezar Pereira bu durumu ise; “Flamengo taraftarları Jesus kulübe dönerse şampiyonluğun kesin olacağına inanıyor.” şeklinde belirtti.