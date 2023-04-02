Bright Osayi-Samuel: Bizim için utanç verici!

Fenerbahçe’nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, 4-2 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Takım olarak kötü bir ikinci yarı geçirdiklerini vurgulayan yıldız oyuncu, “Bizler açısından hayal kırıklığı yaşıyoruz.” dedi ve ekledi:

“Bu akşamki aldığımız sonuç hepimiz açısından utanç verici. Açıkçası bu maçla ilgili olarak çok fazla şey söyleyemiyorum. Maça iyi başlamıştık, sonrasında kaçırdığımız bir penaltı var ama bunu söylerken tabii ki Enner’i suçlamıyorum çünkü en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Bana göre takım olarak ikinci yarıda iyi işler çıkarmadık ve konsantrasyonumuzu kaybettik. Sonrasında da maalesef maçı kaybettik.”