Britney Spears nişan sonrası sosyal medyaya ara verdi

Britney Spears, erkek arkadaşı Sam Asghari ile nişanlanmasının ardından sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Vasilik davası ve son olarak aşk hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme gelen şarkıcının Instagram hesabına ulaşılamayınca merak konusu oldu. Spears’ın profilinin platform tarafından engellenmiş olabileceği dile getirilince pop yıldızı Twitter’dan açıklama yaptı.

“Endişelenmeyin millet… nişanımı kutlamak için sosyal medyaya biraz ara verdim!!! Yakında döneceğim” diye yazdı.

Spears’ın Instagram hesabı, vasilik davası sürerken odak noktası olmuştu. Hayatının kontrolünü yeniden kazanmak için verdiği mücadele kamuoyuna duyurulduğunda, Instagram’da daha samimi paylaşımlar yapmaya başladı ve son gönderilerinden birinde de babası ve kız kardeşine yönelik eleştirilerini paylaştı: “Sözde destek sistemim beni derinden yaraladı.”

Vasilik davasında mücadeleye devam ederken geçtiğimiz günlerde şarkıcının özel hayatı ile ilgili de yeni bir gelişme oldu. Spears, Asghari ile nişanlandığını duyurdu. Şarkıcı, dava sırasında verdiği ifadelerde vasiliğin Asghari ile evlenmesini ve bebek sahibi olmasını engellediğini söylemişti.

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