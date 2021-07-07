Britney Spears’ın menajerinin ardından avukatı da istifa etti

Spears’ın mahkemede ifade vermesinin ve ‘hayatının kontrolünü geri istemesinin’ ardından 2008’den beri şarkıcıyla çalışan, mahkemenin atadığı avukat Samuel D Ingham, istifa etme kararı aldı.

Los Angeles mahkemesine dilekçe veren avukat, mahkemenin Britney’e yeni bir avukat atamasının ardından görevi bırakacağını belirtti.

BBC’nin haberine göre Ingham, 2009’da Britney’in vasilik davasından 3 milyon dolar kazandı.

Britney, geçen hafta mahkemede verdiği ifadede Ingham’ın kendisine ‘söyleyeceklerini kendisine saklaması gerektiğini’ belirttiğini aktararak, avukatını kendisinin seçmek istediğini söylemişti. Şarkıcı, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor. Bunun yerine avukatlar mahkeme tarafından atanıyor.

Britney ifadesinde ayrıca, vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini bilmediğini söylemişti. Bunun üzerine Ingham’ın bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin soru işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

Menajeri de istifa etmişti

Ingham’ın istifası Britney’in 25 yıldır menajerliğini yapan Larry Rudolph’un dün görevini bıraktığını açıklamasının ardından geldi. Rudolph, şarkıcının emekli olmayı düşündüğünü söyledi.

Vasilik iptali talebi reddedilmişti

Britney Spears’in kendisini babasının kölesi haline getiren vasiliğin sona erdirilmesi yönünde ifade verdiği Los Angeles kentindeki mahkeme, Jamie Spears’in vesayet düzenlemesinden çıkarılması talebini reddetmişti.

23 dakikalık telefonla ifadesinde, Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini isterken, ‘vasiliğin kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, kendisine travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini’ söylemişti.