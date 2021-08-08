Bronzlaşırken kavrulmayın

Uzmanların tavsiye ettiği zaman diliminde ve miktarda güneş ışığına maruz kalmak sağlık açısından faydalı.

NAZAN DOĞANER HALICI

Ultraviyole olarak adlandırılan güneş ışınları vücutta D vitamininin sentezlenmesini sağlar. Ayrıca raşitizm, sedef hastalığı, egzama ve sarılık gibi hastalıkların tedavilerini destekler. Ancak uzun süre güneş ışığına maruz kalmak sağlığı tehdit edici etkilere neden olabilir.

İşte Dermatoloji Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman’ın bu konudaki tavsiyeleri:

■ Vitamin D eksikliği depresyon, enfeksiyona yatkınlık, astım, otoimmün hastalıklar (Tip 1 diyabet, multipl skleroz, romatoid artrit), kanser, Tip 2 diyabet, kas güçsüzlüğü, kas ağrıları, kemik erimesi, osteoartrit gibi hastalıklara zemin hazırlar.

■ D vitamini ihtiyacımızı gün boyu güneşlenerek karşılayabileceğimiz düşüncesi doğru değildir. Ülkemizde nisan-ekim ayları, saat 11.00-15.00 arasında, vücudun yüzde 20’lik kısmından sadece 15 dakika direkt güneş maruziyeti derimizde sentezlenebilecek D vitamini için yeterlidir.

■ 15 dakikadan uzun süre güneş kremi sürmeden güneş banyosu önerilmemektedir. Daha fazla güneşe maruz kalmak D vitamini sentezini artırmaz. Fazla güneşlenmek cilt kanseri riskini artırır. UV ışınları DNA hasarına sebep olur. Bu da hem deri kanserlerine hem deri hasarı sonrası erken yaşlanma, kırışıklıklara yol açar.

Nasıl korunabiliriz?

Malign melanom başta olmak üzere yaşamı tehdit eden deri kanserlerinin başlıca sebebi güneş kaynaklı zararlı ultraviyole ışınlarıdır. Bu ışınlardan korunmak için en iyi yöntem; suya dayanıklı, 30 faktör ve üzeri güneş koruyucu kremler sürmek, mümkün olduğu kadar gölgede kalmaktır. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce kreminizi açıkta kalan deri bölgelerinizi kaplayacak şekilde sürmeli, UV korumalı gözlük, şapka/kıyafetler giymelisiniz. Kremi sadece tatile çıktığınızda değil, her gün kullanmalıyız. Saçları seyrek ya da dökülmüş olanlar kremi baş derisine de sürmeli. Dudaklarınıza da en az 15 faktörlü dudak kremi sürün.

Çocuklar için öneriler

Ailelerin 6 aydan daha küçük bebeklerini güneşten koruması gerekir. Bebekleri güneşten korumanın en iyi yolu, onlara uzun kollu giyecekler, pantolonlar, geniş kenarlı şapkalar giydirmek ve güneş gözlükleri kullanmanın yanı sıra gölgede tutmaktır. Aşırı ısınmadıklarından ve bol sıvı içtiklerinden emin olunmalı. 6 aydan küçük bebeklerde mümkünse güneş koruyucu krem kullanmaktan kaçınmak gerekiyor. 6 aylık ve daha büyük bebeklerin ve küçük çocukların ebeveynleri ürün etiketindeki talimatlara göre çocuklarının açıkta kalan cildine güneş kremi uygulayabilirler. 2 saatte bir krem yenilenmeli, suya girdikten sonra tekrar sürülmeli.