Brookly Nets’te Kyrie Irving sezonu kapattı

NBA takımlarından Brooklyn Nets’in süper yıldızı Kyrie Irving, omzundan artroskopik ameliyat olacağı açıklandı. Irving bu ameliyat sebebiyle sezonu kapayacak.

Brooklyn Nets’in genel menajeri Sean Marks, yıldız oyuncunun bu hafta içerisinde bir uzman tarafından muayene edildiğini ve kararın bu muayene sonrasında alındığını açıkladı.

Serbest oyuncu olarak piyasadayken yazın Nets’e katılan Irving, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 20 maçta forma giymişti. Yıldız oyuncu yaklaşık iki aylık bir sürede omuzundaki ağrılar sebebiyle 26 maç kaçırmıştı. Ocak ortasında kortizon iğneleri olarak sahalara geri dönen Irving, dizinden yaşadığı sakatlık ile kortizon iğnelerine ara vermişti.

Genel menajer Marks, “Oyuncularımızın 2-3 haftalık değil 2-3 senelik süreçlerini planlıyoruz. Şu aşamada masada olmayan tek olasılık kortizon tedavisiydi” şeklinde konuştu.

Irving yazın serbest piyasada Kevin Durant ile birlikte Nets’in yolunu tutmuştu. Aşil tendonunu koparan Durant henüz Nets ile maça çıkamadı. Irving de sakatlıkları sebebiyle düzenli forma giyemiyordu.

NBA`de Irving`in inanılmaz performansı yetmedi NBA`de Brooklyn Nets formasıyla ilk maçına çıkan Kyrie Irving, 50 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansına rağmen takımının Minnesota Timberwolves`a 127-126 yenilmesini önleyemedi. İlgili Haberi Oku