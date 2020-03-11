Broşür var sabun yok!

Milli Eğitim Bakanlığı corona virüsü önlemleri aldığını açıklıyor, okullara broşürler yollanıyor, okul binalarının sürekli dezenfekte edildiği duyuruluyor ama özellikle bazı kalabalık okullarda tuvalet hijyeniyle ilgili sorun çok.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’a konuşan, Eğitim İş-Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Öğrenci başına düşen kullanım alanının yetersizliği bir tarafa, lavabolarda temizlik malzemeleri (sıvı-katı sabun, tuvalet kâğıdı) neredeyse hiç bulunmamaktadır. Birçok okulumuzda öğrencilerimiz kendi temizlik malzemelerini çantalarında evden kendileri götürüp getirmektedir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirmeler yapılıyor. Dağıtılan form ile aile hekimliğinden son sağlık durumuyla ilgili bilgi istenirken uyarıcı ve bilgilendirici afiş ve broşürler hazırlandı.

ÖNLEM İÇİN VİDEO

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medyada hesaplarından paylaşılan videoda da ellerin sık yıkanması gerektiğine dikkat çekilerek “Eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini de ovalayarak sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalı. Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalı. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanması önemli. Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalı. Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapağı kapatılarak sifon çekilmeli” denildi.

HİZMETLİ YOK

Ancak, okullardaki hizmetli sayısının azlığı, öğrenci sayısının çokluğu, temizlik malzemelerinin yetersizliği, ellerin sık ve iyi biçimde yıkanmasını engelleyebiliyor.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okullardaki temizlik sorunları üzerine şunları söyledi:

*Son 18 yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda en çok tasarrufa gidilen başlık, okullarda hizmetli ve memur statüsünde çalışanların azaltılması yönünde olmuştur. Önceki yıllarda her okulda birkaç hizmetli bulunurken günümüzde okul başına (o da ancak büyük okullarda olmak üzere) bir kişi belki bulunmaktadır.

*Okulun, sınıfların süpürülüp silinmesi geçmiş yıllarda her gün yapılırken günümüzde hizmetli eksikliği nedeniyle haftada 1-2’ye düşmüş durumdadır.

Corona virüsü salgınının tüm dünyada yayıldığı bu günlerde en çok önerilen korunma yöntemi ellerin sık sık yıkanmasıdır.



PEKİ, NORMAL SAYILARININ ÇOK ÜSTÜNDE ÖĞRENCİ BULUNAN OKULLARIMIZDA BU MÜMKÜN MÜDÜR?

*Ne yazık ki her teneffüs sayısız öğrencinin girip çıktığı okul lavaboları okulların hijyen bakımından en kötü alanlarıdır. Öğrenci başına düşen kullanım alanının yetersizliği bir tarafa lavabolarda temizlik malzemeleri (sıvı-katı sabun,tuvalet kâğıdı) neredeyse hiç bulunmamaktadır birçok okulumuzda öğrencilerimiz kendi temizlik malzemelerini çantalarında evden kendileri götürüp getirmektedir.

*En can alıcı olanı ise, okullarımızda tüm dünyaya yayılan virüs salgını ile ilgili bilgilendirmenin sistematik ve yöntemi ile ilgili hiçbir yol haritası bugüne kadar ortaya konulmamıştır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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