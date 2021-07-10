Bruce Lee’nin ölümüyle ilgili sır ortaya çıktı

Tüm zamanların en önemli dövüş sanatçısı ve 20. yüzyılın pop kültürü ikonu olan Bruce Lee‘nin uyuşturucu kullanmasıyla ilgili mektuplar ortaya çıktı. Açık artırmaya çıkacak mektupların 221 bin dolara (2 milyon TL) satılması bekleniyor.

Haber Global’in aktardığına göre, 160 bin sterline açık artırmaya çıkacak mektuplarda Bruce Lee ile eşi Linda Lee, oyuncu Robert Baker’dan uyuşturucu talep ettiği belirtildi.

Mektupta ‘Cehennem gibi sarhoş’ olduğunu belirten Bruce Lee, kokainin rolüne girmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Baker da ABD’den Bruce Lee’ye uyuşturucu gönderiyor. Ayrıca, Bruce Lee 1973’te Hong Kong’da ‘Ejder Kalesi’ni çekerken, eşi Linda onun adına uyuşturucu istemek için Baker’a mektup yazıyor. Linda Lee mektubunda “Bruce için endişelenme, aşırıya kaçmıyor” diyor.

Ancak mektuptan bir ay sonra Bruce Lee beynindeki şişlik nedeniyle bayıldı. Ünlü oyuncu 20 Temmuz 1973 tarihinde de yatağında ölü bulundu. ABD’deki müzayede evi ‘Heritage Auctions’dan yapılan açıklamada “Bruce Lee en etkili dövüş sanatçısı ve bu mektuplar onun çok önemli bir sırrı sakladığını gösteriyor” denildi.

Bruce Lee’nin ani ölümü, Lee ailesi laneti olarak anılan komplo teorisini de ortaya çıkarmıştı. Lee’nin oğlu Brandon Lee de bir film çekimi sırasında trajik şekilde hayatını kaybetmişti.