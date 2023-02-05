Bruma, Fenerbahçe’yi pişman etti!

Fenerbahçe’nin sezon başında PSV’den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı, kadro tescil tarihine kadar oynattığı ancak sonrasında adını listeye yazmadığı Bruma uzun bir süre forma giyememişti.

Özel madde nedeniyle…

Sarı-Lacivertliler, Jesus’un raporu ve isteği doğrultusunda yabancı fazlalığı nedeniyle Portekizli futbolcunun adını kadroya yazamasa da geçtiğimiz günlerde sözleşmesindeki özel madde gereği tecrübeli oyuncunun bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında almak zorunda kalmıştı.

Ülkesine gönderilmişti

Bu durumu Sarı-Lacivertli taraftarlar oldukça eleştirirken, sezonun ikinci yarısında da kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu ülkesine geri gönderildi. Braga, 28 yaşındaki hücum oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamıştı. Deneyimli oyuncu bugün yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

59’da oyuna girdi

Braga, Famalicao’yu konuk ederken 22’de Enea Mihaj’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 59’da ev sahibi Braga’da Abel Ruiz’in yerine Bruma oyuna dahil edildi. 71’de Leandro Sanca mücadeleye dengeyi getiren golü kaydetti. 2 dakika sonra Simon Banza sahneye çıktı ve Braga’ya yeniden üstünlüğü getirdi.

Asistler Süper Lig’in eski yıldızlarından

90+1’de sahneye Bruma çıktı. Geçen sezonun ikinci devresinde Başakşehir’de kiralık olarak oynayan Pizzi’nin asistinde 28 yaşındaki futbolcu ağları sarstı. 90+3’de ise Bruma bu kez maçın skorunu belirledi. Bu kez eski Kasımpaşa ve Göztepeli yıldız Andre Castro gol pasını verdi, Portekizli yıldız fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın 4-1’lik sonucunu tayin etti.

Harika başladı

Böylece Bruma, Braga macerasına harika başladı. Sonradan oyuna girdiği ilk maçında 2 golle yıldızlaşan Portekizli oyuncu adeta Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına bir performans ortaya koydu.