Brynhildsen için son atak

Molde forması giyen Ola Brynhildsen, 2 senedir gündemde. Norveç basını, geçtiğimiz hafta Trabzonspor’un satın alma opsiyonlu olarak 3.5 milyon Euro’luk bir teklif yaptığını yazmıştı. Bu rakamın Molde tarafından yetersiz bulunduğu vurgulanırken, TV2’de yer alan yeni haberde, BordoMavililer’in bir kez daha kapıyı çalacağı belirtildi.

Kulübüyle 1.5 sene kontratı kalan 23 yaşındaki yıldız isim, hem forvette hem de kanatlarda görev yapıyor. Haberde, Türkiye’de transfer döneminin 8 Şubat’ta sona erdiği hafta içinde yeniden görüşme olacağı vurgulandı. 2022’de ligde 19 maça çıkan Brynhildsen, 11 gol atarken, bu sezon Avrupa’daki maçlarda ise 11 mücadelede 5 kez rakip fileleri havalandırdı