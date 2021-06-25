BTA, farklı kültürlerin ortak damak tadını oluşturuyor

İSTANBUL (AA) – BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur, havalimanlarında yolcuların farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek konseptleri ve ürün çeşitliliğini sağladıklarını belirterek, "Bu anlamda farklı kültürlerin ortak damak tadını oluşturuyoruz." ifadesini kullandı

BTA'dan yapılan açıklamaya göre, gastronomi turizmi ve ağırlama sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi (FSummit), Antalya'da düzenlendi.

Expo Antalya Sergi Alanı'ndan düzenlenen ve ağırlama sektörünün 360 derece ele alındığı etkinlikte, sektördeki yenilikler, salgın sonrası yeni normal düzen, dünyadaki yenilikler, ağırlamada kalitenin önemi, sürdürülebilirlik gibi pek çok konu konuşuldu.

Etkinlikte konuşan TAV Havalimanları iştiraki BTA'nın İcra Kurulu Başkanı Cesur, uluslararası standartlarda yiyecek içecek hizmeti sunan şirketin misafir karşılama ve uğurlama başarıları hakkında açıklamalarda bulundu.

TAV havalimanlarının servis şirketi BTA olarak 9 ülkede 17 havalimanında, 200'den fazla noktada yer aldıklarını kaydeden Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı zamanda TAV Havalimanları'nın 26 ülkede 91 havalimanında ayak izi var. Bugün 90 ayrı pasaporta sahip çalışanımızla misafirlerimizi ağırlıyoruz. Havalimanları ülkemizin dünyaya açılan kapıları. Biz havalimanlarında yolcuların farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek konseptleri ve ürün çeşitliliğini sağlıyoruz. Bu anlamda farklı kültürlerin ortak damak tadını oluşturuyoruz. Ülkemizin tanıtımının havalimanlarında başladığını düşünerek çalışanlarımızın birer turizm ve kültür elçisi olarak hizmet verdiğini düşünüyoruz ve bu misyonla hareket ediyoruz."

– "Tadında Anadolu'yu yurt dışına da götüreceğiz"

Etkinlikte Tadında Anadolu ile ilgili soruları da yanıtlayan Cesur, bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurguladı.

Tadında Anadolu'nun, küçük ve orta boy işletmelerin üretimini havalimanına taşıdığını ve dünyaya açtığını kaydeden Cesur, şu bilgileri verdi:

"Tadında Anadolu, kadın girişimcileri, çiftçileri, üreticileri ve geleneksel üretimi destekleyen markamız. 60 ayrı şehirden 600'e yakın ürün topluyoruz. Çocukluk yıllarımızdan hafızalarımızda kalan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ürünleri topluyoruz. Örneğin, Güzelyalı'da reçel üreten bir kadın girişimci şu anda 50 kişi istihdam eden bir KOBİ haline geldi. Bu girişimcilerin gelişmesi için bilgi birikimimizi onlara açıyoruz. Tadında Anadolu'yu yurt dışına da götüreceğiz ve Anadolu'nun gastronomi birikiminin tanınması için katkı vermeye devam edeceğiz."