BtcTurk’te erişim sorunu: İşlem yapılamıyor

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk teknik aksaklık nedeniyle web sitesinde erişim sorunu olduğunu açıkladı.

Kripto varlık servis sağlayıcısı BtcTurk, teknik aksaklık nedeniyle web sitesinde erişim sorunu yaşandığını açıkladı.

Şirket, Twitter paylaşımında “Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşamaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

‘BİRAZ ZAMAN ALABİLİR’

Türkiye’de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yönelmişti.

BtcTurk kurucusu Kerem Tibuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok” diye belirtti. (REUTERS)



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