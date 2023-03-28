BTK Başkanı: Asıl problem elektrik kesintisi, akaryakıt ve hava koşullarıydı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini tüm yönleriyle araştırılması için kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) adına sunum gerçekleştiren BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, deprem bölgesindeki 11 ilde mobil abone sayının 15 milyon 298 bin 221 olduğunu söyledi.

Karagözoğlu, “Bu illerin abone sayısı toplamı Türkiye genelinde mobil abonelerin yaklaşık yüzde 18,3’ünü oluşturmaktadır. Bir başka deyişle 6 Şubat gecesi yaşadığımız büyük felaket, ülkemizdeki her beş mobil telefon abonesinin birini etkileyecek kadar büyük bir alanda gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Depremle birlikte iletişimin aksamasına neden olan gelişmeler hakkında konuşan Karagözoğlu, “Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması, sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur. Ayakta kalan istasyonlarda deprem sonrası ihtiyaç duyulan yoğun iletişim ihtiyacını karşılayacak önemli miktarda bir potansiyel olmasına rağmen asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“DEPREMDEN HEMEN SONRA, 112 ACİL ÇAĞRILARI 7 KAT ARTTI”

Depremden hemen sonra, 112 acil yardım çağrılarının yaklaşık 7 kat arttığını bildiren Karagözoğlu, sonrasında ise normal sayılara döndüğünü ifade ederek, “Şebeke, felaketin yaşanmasından hemen sonraki dakikalardan başlayarak enerji sorunuyla karşılaşana kadar görevini devam ettirme yolunda bütün potansiyeliyle çalışmış ve acil yardım çağrıları büyük oranda taşınmaya devam etmiştir. İşletmecilerle iş birliği içerisinde, özellikle afet ve acil durumlarla ilgili bölgeye sevk edilmek üzere bulundurulan 40 römork tip mobil baz istasyonu ve 500’e yakın mobil baz istasyonu, 3 bin 500’e yakın jeneratör ve acil iletişim aracı ile 2 bin 200’e yakın personel bölgeye sevk edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Depremin mobil haberleşmeye etkisi üzerine de bilgi veren Karagözoğlu, “Çekirdek şebeke servis kaybı yaşanmamış, hizmet vermeye devam etmiştir. Ayrıca işletmecilerimizin şebekeleri arasındaki ana bağlantı santrallerinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kurulum yapılmış binaların yıkılması ve enerji sorunları nedeniyle şebekenin en uç noktası olan baz istasyonları ve toplama alanlarının devre dışı kalması nedeniyle radyo erişim şebekelerinde sıkıntı yaşanmıştır. Saha kayıplarının bir kısmı radyo erişim şebekesini çekirdek şebekeye bağlayan iletim hattının zarar görmesinden dolayı oluşmuştur” diye konuştu. (DHA)