Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Eskişehir il kongresine katıldı. Baş, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve bu konu üzerine iktidardan gelen açıklamalar üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hüseyinbaş #erdoğan #bağımsıztürkiyepartisi #gündem #polemik #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online BTP Başkanı Hüseyin Baş Erdoğan’ı tiye aldı! Salon kahkahaya boğuldu!