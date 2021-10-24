BTP Başkanı Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya ‘ahlak’ cevabı! Kadın programlarıyla vurdu!





Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Mersin’de partisinin il kongresine katıldı. Ramis Akın’ın yeniden il başkanı seçildiği kongrede konuşan BTP Lideri, Türkiye gündemi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Batı bizden ekonomik olarak güçlü, doğru. Ama ahlak olarak güçlü değiller” sözleri de BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın gündemindeydi. Baş konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı; “En sonunda kabul ettiler, Avrupa bizi kıskanıyor diyorlardı, şimdi 'Evet, Avrupa'nın ekonomisi bizden iyi ama bizim ahlakımız daha güçlü' diye bir açıklama yaptılar. Şimdi bu açıklamanın doğrusu şu; 'Bizim ahlaki yapımız eskiden Avrupa'dan iyiydi!” Televizyon programlarından örnekler de veren BTP lideri, “Kadın programlarında aynı gündem. Ortada bir çocuk var annesi ekrana çıkıyor 'Bu çocuk kocamdan değil' diyor, babası çıkıyor, 'Bu çocuk karımdan değil' diyor. Bunları izledim kanım dondu, 'Toplum bu mu' dedim. Eğer toplum buysa ben bugün siyaseti bırakıyorum, çünkü bu toplum bitmiştir. Ama toplum bu değil ve bunların ahlak anlayışı, bu konuları öne çıkararak sizleri buna alıştırmaya çalışmak ise işte ben bu siyaseti bu yüzden yapıyorum.” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hüseyinbaş #süleymansoylu #btp #haber #siyaset #bağımsıztürkiyepartisi #politika #yurttaştv