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10 Nisan 2023
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BTP seçimlere katılmama kararı aldı

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçimlere katılmama kararı aldı.

Karar, BTP’nin Twitter hesabından açıklandı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

* “Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz.

* Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

BTP’nin paylaşımında ‘fedakarlık’ etiketi de kullanıldı.

“FEDAKARLIK GEREKİYORDU, YAPTIK”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da 14 Kasım 2022’de “6’lı masaya ilişkin açıklama, kamuoyuna saygıyla” notuyla yaptığı “Gençleri iyi tanıtın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız” paylaşımını alıntılayarak “Fedakarlık gerekiyordu, yaptık” ifadelerini kullandı.

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