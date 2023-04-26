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26 Nisan 2023
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Bu arabadan sağ çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir kara yolu Kızılüzüm mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Kemalpaşa yönüne giden Ahmet Sür (26) yönetimindeki 16 EL 123 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Savrularak karşı şeride geçen otomobile Mustafa Dinler (56) yönetimindeki 10 LD 876 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü.

Otomobil sürücüsü Ahmet Sür ve minibüs sürücüsü Mustafa Dinler yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılardan Sür, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Dinler ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza dolayısıyla 1 saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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