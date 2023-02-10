



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Osmaniye’de İstasyon Caddesi, Esenevler Mahallesi’nde yıkılan 10 katlı Bilge Sitesi’nde umutlu bekleyiş sürüyor.

Göçükte 56 kişinin olduğu tahmin edildiği enkazdan 10 kişi sağ çıkarıldı. Aileler 5 gündür enkaz başında yağmurda, soğukta gece ve gündüz demeden yakınlarını beklediklerini söylüyor.

BİZ ONLARA BAKIP İYİ EDECEĞİZ”

Yakınının enkazdan çıkarılmasını bekleyen bir vatandaş, “Beş gündür yağmur yağdıysa arabanın içine girdik. Yağmur durduysa ateşin başına… Ateşimizi de yakıyorlar. Sağ olsunlar. Ellerinden geliyor; askerler bize destek oluyorlar. İnşallah ayağı kırık, kolu kırık verecekler bize. Biz onlara bakıp iyi edeceğiz, inşallah. Bekliyoruz” dedi.

“O BİZİM CANIMIZ, CİĞERİMİZ”

Kız kardeşinin kurtarılmasını bekleyen bir başka depremzede ise, “Bu insanların hepsinin alınlarından öpüyorum. Saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah inşallah hepsinin emeklerinin karşılığını verir. Hepsi, çocuklarının ailesinin gününü görür inşallah. Kız kardeşim burada. Mecbur bekleyeceğiz. O bizim canımız ciğerimiz. Bizim evimiz de ağır hasarlı çıktı. Giremiyoruz” diye konuştu.

“ÇOĞU ARKADAŞ SAĞINDAN VAZGEÇMİŞ, ÖLÜSÜNE BİR AN ÖNCE KAVUŞMAK İSTİYOR”

Beş gündür enkaz başında yeğenini beklediğini söyleyen bir vatandaş, “Ahmet Yıldız. Kendisi ev arkadaşıyla birlikte yaşıyorlardı. Üniversitede öğretim üyesiydi, göreve de yeni başlamıştı. Beşinci gündür bekliyoruz. İkinci katta oturuyor ama henüz herhangi bir bilgi yok. Çalışmalarda biraz ağır gidiyor. Bir yandan umutlanacaksın, mecburen… Umut olmazsa olmaz ama şu ana kadar bu binadan sağ çıkan olmadı. Burada bizim gibi bekleyen çoğu arkadaş sağından vazgeçmiş, ölüsüne bir an önce kavuşmak istiyor. ‘En azından cenazemizi çıkaralım’ diyor” diye konuştu. (ANKA)