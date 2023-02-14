Bu bir cinayet! Deniz kumu ile ölüm harcı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin (İZBAK), Kırıkhan’da çalıştıkları enkazda, üç kişiye mezar olan binanın harcından deniz kumu ve midye kabukları çıktı.

Bölgede bulunan ve yaşananlara isyan eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı.

“RESMEN ÖLÜM HARCI KARMIŞLAR”

Kırıkhan’da ekipleri kontrole gittiğinde, kötü niyetli ellerde yapılan beton yığınlarının nasıl mezar olduğuna şahit olduğunu belirten Hürriyet, şöyle konuştu:

*Ne yazık ki, ölüm harcı bu. Koca bina tuz buz olmuş. Ekiplerimiz söyledi, bina tamamen deniz kumuyla yapılmış. İnanamadık. Bir kaç saat önce de, anne, baba, çocuk bir birine sarılmış halde cesetlerini çıkarmışlar.

*O kadar çok üzüldük ki, işte binaların böyle deniz kumuyla yapılmış olması ailelere mezar oldu. Resmen deniz kumuyla ölüm harcı karmışlar adamlar.

*Bu bir cinayet, başka birşey değil. İnsan hayatına göz göre göre kasıttır bu. Her yer midye kabuğu, deniz kumu. Beton ufalanıyor resmen. Hep deniyor ya hani ‘deprem öldürmez, bina öldürür’ işte somut gerçeği.

*Resmen milletin mezarını kazan kötü niyetli müteahhitler, kötü niyetli yöneticiler. Bunlara verilen izinler, göz yumulan şeyler. Bugün binlerce insana mezar oldu.

“AFAD GELDİ BİLGİ İSTEDİ, SANKİ BİZ DEVLETİZ, ONLAR BELEDİYE”

Bulundukları bölge Kırıkhan’da, koordinasyon eksikliği ile ilgili önemli bir ayrıntıyı da aktaran Başkan Hürriyet, şöyle konuştu:

“Çadırlarında dinlenen ekiplerimizin yanından ayrılırken, yanımıza üç tane AFAD yetkilisi geldi. İşte ‘siz burada mı çalışıyorsunuz? Enkaz da var mısınız?

*Arama kurtarma yapıyor musunuz? Buradaki binalarla ilgili bilginiz var mı? Kaç enkaz var? Kaç kişi hala enkaz altında? Kaçı ölü? Yaşam belirtisi var mı?’ gibi bize soruyorlar. İnanamadım.



*Yani AFAD yetkilisi bugün 7. gün. Hadi ilk gün elinde veri yok. Ya, 7. günde AFAD’ın elinde veri ile gelmesi gerekmiyor mu? Onun bize bilgi vermesi gerekiyor. Ellerinde hiç bir belge kayıt yok, üç kişi gelmiş bizden bilgi alıyor. Sanki devlet biziz, onlar belediye.