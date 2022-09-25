Bu Bir Felaket! On binlerce balık öldü, leşler denize salındı

İzmir’in Dikili ilçesindeki Çandarlı Körfezi’ne dökülen Bakırçay’da on binlerce balık öldü. Çevreciler ölüm sebebinin araştırılmasını ve balık leşlerinin toplanmasını istedi. Fakat, nehirdeki set kaldırılarak balık leşlerinin denize akmasının önü açıldı.

Gökmen ULU

Çevre örgütü temsilcileri, Bergama Belediyesi tarafından söz konusu alana cüruf döküldüğünü iddia etmişti.

Çevreciler daha önce de Soma’dan gelen kömür suları, bölgedeki fabrikaların kimyasal atıkları, evsel atıklar ve salça fabrikalarından akan asitli suların Bakırçay’ı kirlettiğini de açıklamıştı.

ÇEVRECİLER BALIK ÖLÜMLERİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEMİŞTİ

İzmir’in Dikili İlçesi’ne bağlı Çandarlı Mahallesi Halk Meclisi üyeleri, önceki gün olay yerine giderek ölü balıkların toplanmasını, numuneler alınarak ölüm sebeplerinin araştırılmasını istemişti.

Her yaz olduğu gibi bu sene de nehre tarımsal amaçlı set çekildiğini belirten vatandaşlar, çürümüş balık leşleri temizlenmeden deniz yolunun açılmamasını da talep etmişti.

Çandarlı Halk Meclisi’nden Muhammed Çekiç, “Balık ölümlerinin bilimsel nedenleri araştırılmadan denize salınması, bu denizde yüzen, bu denizden beslenen bizlerin sağlığını da tehdit etmez mi? Bu sularda yaşayan diğer canlılar için tehdit değil mi? Yetkililere soruyorum; ‘Seti yık, ölü balıkları denize sal, görüntü yok olsun’ mu’ diyeceksiniz” diye sormuştu.

ONBİNLERCE BALIK LEŞİ DENİZE AKITILACAK

Bu sabah, balık leşlerinin bulunduğu nehirdeki setin açıldığı görüldü. Bergama Belediyesi’nin gönderdiği öğrenilen iş makinesinin seti açılmasıyla on binlerce ölü balığın denize akmasının da önü açıldı.

BU BİR FELAKET

Uyarıların dikkate alınmadığını belirten Muhammed Çekiç, “Bu görüntünün yok edilmesi için Çandarlı Muhtarı’nın öncülüğünde kepçe geldi ve burayı açtı. Görüntü yok edilecek ama ölü balıklar ve balığı öldüren zehirler, ağır metaller denize akıtılacak. Bu bir felaket” dedi.

ACİL ÇÖZÜM GETİRİLSİN

Olay yerine giden Çandarlı Halk Meclisi’nin diğer üyeleri de şöyle konuştu:

Berna Taşdelen: “Burası Bakırçay’ın uzantısı. Çok fazla balık ölümü var. İnanılmaz kötü kokuyor. Belediyenin aracı o bağlantıyı açıyor. Denize karışmasına sebep olacak. Bu balıkların neden öldüğü araştırılmadan denize salınması büyük sıkıntı yaratabilir.”

Eyyüp Sabri Gamsız: “Kamuoyu oluşmasın diye yapılan bir şey bu. Sorun belli. Burada çim üreten büyük firmalar var. Onlar bu sudan yararlanmak istiyor. Koskoca derenin önü betonla kapatılmış. Milyonlarca balığın ölümüne neden oldular. Çandarlı Halk Meclisi olarak konunun üzerine gideceğiz.”

Türk Öğer Koç: “Burada daha kötü bir olay var. Menfezlerin tıkalı olması, yağmur sezonunun başlayacak olması daha büyük felaketlere neden olabilir. Bu sorunlara acilen sorun getirilmezse, yarın afet çığlıkları hiçbir işe yaramayacak.”

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