Bu bir skandaldır: Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir





Tele 1 ekranlarında yayınlanan 1Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın sunduğu ‘18 Dakika’ programında, koronovirüs konusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğini belirten Merdan Yanardağ, “Daha önce yaptığı basın toplantısında Türkiye’de yok demişti, bugün yaptığı toplantıda Türkiye’de yok diyemem dedi. Sağlık Bakanı Türkiye’deki bütün yurttaşların sağlıklarını tehlikeye atmıştır. Bu, yurttaşların hayatlarını tehlikeye atmak suçudur. Böyle bir tehlike yok diyerek hiçbir önlem almadılar. Okullar açık, çocuklara bu konuda bilgi verilmedi okullarda, bütün toplantılar açık, bütün takımlar maçları seyircili oynuyor, toplu ulaşım araçlarında bir önlem var mı belli değil… ve bugün var da diyemem yok da diyemem gibi ortada, muğlak ifadeler kullanamazsınız. Bu bir skandaldır.” ifadelerini kullandı. Tele1'e destek olmak için:

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