Bu Bir Yandaş Kurtarma Operasyonudur ! Ziraat Bankası Simit Sarayını Neden Alacak ?





Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü kararında vazgeçmeden önce yapmıştık röportajımızı. Biz genede bu karar için halkımızın vermiş olduğu ceveapları ve düşünceleri sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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