Bu da maganda damat!

Adapazarı ilçesinde gelin alması sonrasında sürücü koltuğuna geçen ve isminin S.B. olduğu öğrenilen damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle ateş etti.
Damadın o anları ise yanındaki kişiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
Büyük tepki toplayan görüntüde ise, damadın direksiyonu bırakarak yanında taşıdığı pompalı tüfekle dışarıya doğru ateş atması yer alıyor. İHA
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