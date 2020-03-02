Bu da oldu: Askıda bilet!

Sivas’ta pide fırını işletmecisi Oğuz Koçak, Türkiye’nin ‘sınır’ kararının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere destek vermek istedi.

BİLET DESTEĞİ

Koçak, mültecilerin ülkemizden Edirne’de bulunan sınır kapılarına gidebilmeleri için pide fırınında askıda bilet kampanyası başlattı.

Koçak, müşterilerinin destek verdiği kampanyayı pide fırınında astığı afiş ile duyurdu. Koçak, kampanyayı Suriyeli mültecilere “Gitmek isteyen göçmenlere bilet bizden. Askıda bilet var” afişi yazarak duyurdu.

Pide fırını işletmecisi Oğuz Koçak şunları söyledi:

* Devletimizin verdiği kararın yanında olduğumuzu göstermek için bu kararı aldık. Türkiye’den gitmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize seslenmek istiyorum.

SURİYELİLERE ÇAĞRI

* Kalanlar baş tacı, gitmek isteyenler gidebilir. Yalnız giderken Türkiye’yi karalamasınlar. Bizim 33 şehidimiz varken, güle oynaya gitmesinler.

* Biz onları sınır kapısı açıldığında aslında Cilvegözü sınır kapısına gidip orada bizi desteklemelerini isterdik. Biz de bu yazıyı devletimizin verdiği kararın yanında olduğumuzu göstermek için yazdık. (İHA)