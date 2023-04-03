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3 Nisan 2023
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Bu da oldu! Burası sözde hayvanları koruma derneği

Alaturka Online
Alaturka Online


Konya’da ihbarlar Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’nden geldi.

Gelen ihbarlar arasında bir ikamet adresinde horoz dövüşü organizasyonu yapıldığı ve onlarca kişinin izleyici olarak organizasyona katıldığı ve bahis oynadığı bilgisi vardı.

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Polis ekipleri vakit kaybetmeden söz konusu ikamet adresine ulaştı. Ekiplerin içeri girmesiyle içerdekiler neye uğradığını şaşırdı.

Etrafına tribün kurulan küçük bir alan içerisinde horozların dövüştürüldüğü ve dövüş başına 4-5 bin liralardan başlayan bahis oynatıldığı anlaşıldı.

Polis, horoz dövüşü üzerine bahis oynanan yerin Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede Whatsapp üzerinden organize olan grubun söz konusu organizasyonu ayarlayarak belirli aralıklarla düzenledikleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri söz konusu dövüşü organize eden ve seyredenlere idari işlem uyguladı.

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