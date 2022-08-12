Bu da oldu: İcradan satılık yatır

Adana’nın Karataş ilçesinde bulunan bir yatır, mirasçı aile fertlerinin anlaşamaması üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından icra yoluyla satışa çıkarıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce 1 milyon 24 bin liraya satışa çıkarılan yatırın ihalesinin 22 Ağustos 2022 tarihinde Karataş Belediyesi mezat salonunda yapılacağı bildirildi.

Mehmet SERBES

Adana’nın Karataş ilçesinde bulunan bir yatır, mirasçı aile fertlerinin anlaşamaması üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından icra yoluyla satışa çıkarıldı. UYAP portalında da yer alan satış ilanına, isimleri açıklanmayan iki ailenin yatırın mülkiyeti konusundaki anlaşmazlığının dava konusu olması yol açtı. Dava süresince taraflar anlaşamayınca mahkemece, yatırın satışına karar verildi.

1 MİLYON 24 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILACAK

Bunun üzerine Karataş ilçesi Sulh Hukuk Mahkemesi’nce 1 milyon 24 bin liraya satışa çıkarılan yatırın ihalesinin 22 Ağustos 2022 tarihinde Karataş Belediyesi mezat salonunda yapılacağı bildirildi.

Vatandaşlar, yatırın satışa çıkartılmasına tepki gösterirken satış sonucu ve yatırı kimin alacağı da merak konusu oldu. Yatırın ihalesine 204 bin 855 TL teminat bedelini yatıranlar katılabilecek.

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